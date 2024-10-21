Sokak Köpeği Yaşlı Adamı Isırdı - Son Dakika
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Sokak Köpeği Yaşlı Adamı Isırdı

Sokak Köpeği Yaşlı Adamı Isırdı

Germencik'te yaşlı bir adam köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine geldi.

21.10.2024 14:29
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Aydın'ın Germencik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir vatandaşa köpek saldırdı. Sokak köpeği, yaşlı adamı bacağından ısırarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesinde Hayati Aşıcı isimli vatandaş yolun karşısına geçmeye çalışırken bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yürümekte güçlük çeken Aşıcı, elindeki sopa ile kendisini korumaya çalışsa da bir köpek sol bacağını ısırdı. Köpeklerin saldırdığını gören çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamın yardımına koştu. Köpekleri kovalayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Mahalle sakinleri ise sokak köpeklerine yetkili kurumlardan çözüm istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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