Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 32 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde sokak ortasında darbedildi. Çocuklar annelerine siper olurken, eski kocanın "Senin hakkın ölüm, öleceksin" tehditleri saniye saniye kameralara yansıdı.

Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, çocuklarını görmek isteyen A.T. (36), boşandığı eşi T.C.T. (32) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., kadını sokak ortasında darp etmeye başladı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavgada A.T. boşandığı eşine, "Senin hakkın ölüm, öleceksin" tehditleri ederken çocuklar ise darp edilmesin diye annelerine adeta siper oldu.

GÖZALTINA ALINDI

T.C.T'nin ihbarı üzerine saldırgan eski koca polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden A.T. ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilecek.

Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde darp eden saldırganın tehdit ve darp anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların annelerine siper olması, vatandaşların kavgayı engellemeye çalışması yer alıyor.