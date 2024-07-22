Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu - Son Dakika
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Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde sokak ortasında darp edildi. Eski kocanın tehditleri ise saniye saniye kameralara yansıdı. Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.

22.07.2024 10:42
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 32 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde sokak ortasında darbedildi. Çocuklar annelerine siper olurken, eski kocanın "Senin hakkın ölüm, öleceksin" tehditleri saniye saniye kameralara yansıdı.

Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, çocuklarını görmek isteyen A.T. (36), boşandığı eşi T.C.T. (32) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., kadını sokak ortasında darp etmeye başladı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavgada A.T. boşandığı eşine, "Senin hakkın ölüm, öleceksin" tehditleri ederken çocuklar ise darp edilmesin diye annelerine adeta siper oldu.

GÖZALTINA ALINDI

T.C.T'nin ihbarı üzerine saldırgan eski koca polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden A.T. ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilecek.

Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde darp eden saldırganın tehdit ve darp anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların annelerine siper olması, vatandaşların kavgayı engellemeye çalışması yer alıyor.

Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Zeynep Kütük: Erkeklerin eşlerine gösterdiği saygı azaldı gerçekten yazık ya 5 2 Yanıtla
  • Murat KANDAZ: kanunlar değismeli 0 0 Yanıtla

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