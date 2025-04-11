Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı - Son Dakika
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Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı

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New York Polis Departmanı, bir sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı aktiviste yumruk atan 30 yaşındaki Brianna J. Rivers'ın tutuklandığını duyurdu. Olay, Rivers'ın kürtaj ve Planned Parenthood hakkında sorular sorduğu bir röportaj sırasında yaşandı. Tartışma sırasında Rivers, Antao'nun yüzüne birkaç yumruk attı ve olay yerinden uzaklaştı. Saldırıdan sonra Antao'nun yüzünden ve göğsünden kan aktığı, yaraların dikiş gerektirdiği bildirildi.

11.04.2025 14:57  Güncelleme: 15:04
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New York Polis Departmanı (NYPD), bir sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı aktiviste yumruk atan kadının tutuklandığını duyurdu. 30 yaşındaki Brianna J. Rivers, geçen hafta Harlem'de gerçekleşen ve kamera tarafından kaydedilen saldırı nedeniyle ikinci derece saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olayın mağduru, 23 yaşındaki Savannah Craven Antao, kürtaj konusunda sokak röportajları yapan ve "Live Action" adlı kürtaj karşıtı bir grubun üyesi. Antao, tutuklamanın ardından Instagram'da "Dedektiflerden Brianna Rivers'ın tutuklandığı haberini aldım! Tanrı büyüktür!" paylaşımını yaptı.

Olay, Antao'nun Rivers'a kürtaj ve Planned Parenthood (Aile Planlaması Kuruluşu) hakkında sorular sorduğu bir röportaj sırasında meydana geldi. Görüntülerde, iki kadın arasında giderek gerginleşen bir tartışma yaşandığı görülüyor.

Tartışmanın bir noktasında Rivers, "Bir çocuk sahibi olmanın zorluklarını anlamıyorsun" derken, Antao da "Koruyucu bakımdaki ve istismar edilmiş çocukların öldürülmesini onaylayan ben değilim" şeklinde karşılık verdi. Bu sözlerin ardından Rivers, aniden Antao'nun yüzüne birkaç yumruk attı ve olay yerinden uzaklaştı.

Saldırıdan sonra Antao'nun yüzünden ve göğsünden kan aktığı, yaraların dikiş gerektirdiği bildirildi. Antao'nun eşi, tüm olayı kamerayla kaydetmişti.

Rivers daha sonra Facebook'ta yaptığı açıklamada, Antao'dan özür diledi ancak saldırıya kışkırtıldığını iddia etti: "Savannah'ya özür dilerim, ama bu tek taraflı anlatımı sürdürmesine izin veremem. Birine el kaldırmanın asla doğru olmadığını biliyorum, ancak taş atıp elini saklamak daha kötüdür."

Rivers, "Savannah profesyonel bir kışkırtıcıdır, muhabir değil" diyerek, Antao'nun görüntülerin tamamını yayınlaması gerektiğini savundu. Ancak Antao, röportajın tüm görüntülerini zaten paylaşmıştı.

Savunma avukatı tutmak için açtığı bağış kampanyasında yaklaşık 8.700 dolar toplayan Rivers, Perşembe günü hakim karşısına çıkarıldı. Ne Rivers ne de Antao, basın kuruluşlarının yorum taleplerine yanıt verdi.

Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı
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Amerika Birleşik Devletleri, New York, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cemil Moroglu:
    laik kadınlar böyle işte. kendine güvenli koydumu oturtur. bu yüzden yobazların işine gelmez. 3 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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