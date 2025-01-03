Söke\'de Otomobil Kurutma Kanalına Uçtu: Sürücü ve Yolcu Yaralı

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Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin kurutma kanalına uçması sonucu meydana gelen kaza sonrasında otomobilde sıkışan sürücü ve yolcunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Kaza, Sarıkemer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 MB 6455 plakalı otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan kanala uçtu. Şoför ve yolcu konumundaki bir kişi, araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İtfaiyenin yoğun çabasının ardından kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN