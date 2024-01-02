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Söke'de Yorgun Mermi Sanayi Dükkanının Çatısını Deldi - Son Dakika
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Söke'de Yorgun Mermi Sanayi Dükkanının Çatısını Deldi

Aydın'ın Söke ilçesinde, yeni yıl gecesi havaya sıkılan yorgun mermi, bir sanayi dükkanının çatısını delerek büyük bir tehlike yarattı. Olay yerine gelen ekipler, inceleme yaparak olayın detaylarını araştırdı.

Söke\'de Yorgun Mermi Sanayi Dükkanının Çatısını Deldi
02.01.2024 - 13:53,
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Aydın'ın Söke ilçesinde bilinmeyen bir yerden gelen yorgun mermi sanayide bir dükkanın çatısını deldi.

Olay, Söke Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni yıl gecesi havaya sıkılan yorgun mermi sanayideki bir esnafın dükkanına isabet etti. Dükkanın çatısını delen yorgun mermi bu kadarı da olmaz dedirtti. Yoldan geçen birine isabet etmemesi büyük şans olan yorgun mermi için ekiplerin olay yerine gelerek inceleme yaptığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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