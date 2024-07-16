Söke OSB'deki Kipaş Kağıt Fabrikası Yangını 4 Gündür Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Söke OSB'deki Kipaş Kağıt Fabrikası Yangını 4 Gündür Sürüyor

Söke OSB\'deki Kipaş Kağıt Fabrikası Yangını 4 Gündür Sürüyor

Söke OSB içerisinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda cuma günü akşamüzeri başlayan yangın, 4 gün boyunca devam etti. Yangının etkisiyle Söke OSB adeta yanardağ görünümü aldı. Söndürme çalışmaları hala devam ediyor.

16.07.2024 07:39  Güncelleme: 07:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke OSB içerisinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda cuma günü akşamüzeri başlayan yangında 4 gün geride kaldı. 5 gündür yanan ve yaklaşık 250 bin metrekarede etkili olduğu belirtilen yangında Söke OSB adeta yanardağ görünümü aldı.

Söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği yangında fabrikanın depolama alanındaki tüm kağıtlar yanarken yangının bölgedeki diğer fabrikalara sıçramaması için de çalışmalar devam ediyor.

Yanan her depoda hortum oluşuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri başta olmak üzere 23 ayrı ilden bölgeye gelen söndürme ekiplerinin 12 Temmuz Cuma günü saat 17.15'ten bu yana sürdürdüğü çalışmalardan henüz sonuç alınamadı. Fabrikanın yaklaşık 240 bin metrekareye ulaşan depolama alanındaki binlerce ton atık kağıdın tamamının alevlere teslim olduğu yangında ortaya çıkan görüntüler Söke OSB'ye adeta yanardağ görünümü verdi.

Bölgede ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yanardağ, Kipaş, OSB, İtfaiye, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Söke OSB'deki Kipaş Kağıt Fabrikası Yangını 4 Gündür Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
05:19 Suikast girişimi sonrası Trump’tan gövde gösterisi Suikast girişimi sonrası Trump'tan gövde gösterisi
23:59 Manisa’da orman yangını Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı Manisa'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı
23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
08:34 Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi
07:55 Gonca Vuslateri, doğum sonrası setlere geri dönüyor Gonca Vuslateri, doğum sonrası setlere geri dönüyor
04:58 Hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücü, kendi yarasını unutup hamile arkadaşının yardımına koştu Hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücü, kendi yarasını unutup hamile arkadaşının yardımına koştu
01:05 90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu 90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:49 Donald Trump, ABD’deki seçimler için resmen aday oldu Başkan yardımcısı adayı bile belli Donald Trump, ABD'deki seçimler için resmen aday oldu! Başkan yardımcısı adayı bile belli
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 08:55:44. #1.11#
SON DAKİKA: Söke OSB'deki Kipaş Kağıt Fabrikası Yangını 4 Gündür Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement