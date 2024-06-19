Soma'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 14.40'ta yangın çıktığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, saat 14.50 itibarıyla müdahaleye başladı. Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale edilen yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. - MANİSA