Soma'da çıkan yangın sonrası bir mahalle daha tahliye edildi - Son Dakika
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Soma'da çıkan yangın sonrası bir mahalle daha tahliye edildi

Soma\'da çıkan yangın sonrası bir mahalle daha tahliye edildi

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan yangın sonrası Deniş Mahallesi'nde başlayan yangın nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları gece görüşlü helikopter desteğiyle devam ediyor.

15.07.2024 22:59  Güncelleme: 23:00
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Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan yangın sonrası bir mahalle daha tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları ise gece görüşlü helikopter desteğiyle devam ediyor.

Deniş Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangına ilk etapta Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ardından ekip sayısı arttırılarak 5 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz, 4 dozere çıkarıldı.

Tahliye edilen mahalle sayısı 2 oldu

Alevlerin Tekeliışıklar Mahallesi'ni iki koldan sarması nedeniyle mahalle tahliye edilmişti. Havanın kararması nedeniyle ağırlıklı olarak karadan yürütülen söndürme çalışmalarına gece görüşlü bir helikopter de destek verirken ilçeye bağlı Bayat Mahallesi de tahliye edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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