Soma'da Suda Arama Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
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Soma'da Suda Arama Kurtarma Tatbikatı

Soma\'da Suda Arama Kurtarma Tatbikatı
17.06.2026 21:17
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Sevişler Barajı'nda helikopter destekli tatbikat, jandarma ve AFAD ekipleriyle başarıyla yapıldı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajı'nda, jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen suda arama kurtarma tatbikatı nefes kesti. Helikopter destekli gerçekleştirilen operasyon gerçeğini aratmadı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bugün saat 11.00 sıralarında Sevişler Barajı'nda "Suda Arama Kurtarma Tatbikatı" düzenlendi. Tatbikata; Manisa İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, İzmir İl Jandarma Komutanlığı SAK Tim Komutanlığı, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Manisa AFAD İl Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen bir adet Sikorsky helikopter katılım sağladı.

Alınan emniyet tedbirleri kapsamında icra edilen tatbikatta, senaryo gereği suda mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Bölgedeki hava ve kara unsurlarının koordineli müdahalesiyle yürütülen kurtarma operasyonu, izleyenlerin takdirini topladı. Tatbikat, saat 12.30 sıralarında başarıyla tamamlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Helikopter, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, AFAD, Soma, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Soma'da Suda Arama Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika

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