Soma\'da Uyuşturucu Operasyonu Başarılı

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinin 2025 yılı içerisinde ilk üç aylık dönemde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar ve operasyonların sonuçlarını açıkladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi takdir topluyor.

Soma'da ilk 3 aylık dönemde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "683 gram bonzai, 3 bin 900 adet sentetik hap, 70 gram metamfetamin, 45 adet ecstasy ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 239 bin 65 TL ele geçirilmiş ve Uyuşturucu Madde Ticaretinin yapıldığı tespit edilen 1 işyeri mühürlenmiştir. Yapılan geniş kapsamlı operasyonlar ile ilgili olarak 19 şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan, 3 şahıs Uyuşturucu Madde Kullanma suçundan tutuklanmıştır. Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." - MANİSA