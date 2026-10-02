Soma'daki maden göçüğünde ölen Ömer Karakaya Kırkağaç'ta toprağa verildi - Son Dakika
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Soma'daki maden göçüğünde ölen Ömer Karakaya Kırkağaç'ta toprağa verildi

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Soma\'daki maden göçüğünde ölen Ömer Karakaya Kırkağaç\'ta toprağa verildi
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Soma'daki İmbat Madencilik'te meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 işçiden biri olan 34 yaşındaki Ömer Karakaya, Kırkağaç'ta son yolculuğuna uğurlandı. Çiftehanlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karakaya'nın cenazesi Öveçli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat Madencilik'te meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 işçiden biri olan 34 yaşındaki Ömer Karakaya, Kırkağaç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Soma'daki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren evli ve 2 yaşında bir erkek çocuk babası Ömer Karakaya için Kırkağaç ilçesindeki Çiftehanlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karakaya'nın cenazesi, Öveçli Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Ömer Karakaya'nın babası Yusuf Karakaya ayakta durmakta zorluk çekerken taziyeleri oğlunun tabutu başında kabul etti.

Cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tanca, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Yeni Parti Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Vali Yardımcıları Cemil Kılınç ve Mehmet Eriş, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Soma Kaymakamı Ünal Koç, belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilikte 1 Ekim Perşembe günü meydana gelen göçükte 2 işçi yaralı olarak kurtarılırken, 5 işçinin ise cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden 5 işçiden ikisi Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde toprağa verilirken, diğer 3 işçinin cenazeleri memleketleri olan Denizli, Balıkesir ve Kütahya illerine gönderildi.

Kaynak: İHA
İmbat Madencilik3. SayfaGüncelMadenSomaKazaSon Dakika

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