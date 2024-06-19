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Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde 14.40 sıralarında çıkan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin havadan ve karadan yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Oman yangını Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi'nde çıktı. 14.40'ta gelen yangın ihbari üzerine harekete geçen ekipler 14.50 itibariyle müdahaleye başladı. Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale edilen yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmalarla kontrol altına alındı.

Yangında soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.