Soma yangını büyük ölçüde kontrol altında - Son Dakika
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Soma yangını büyük ölçüde kontrol altında

Manisa'nın Soma ilçesinde dün öğle saatlerinden bu yana devam eden yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren söndürme çalışmalarında Orman İşletme Müdürlüğü personelleri yorgunluktan bitap düştü.

16.07.2024 21:32
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Soma yangını büyük ölçüde kontrol altında

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde dün öğle saatlerinden bu yana devam eden yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Öte yandan sabahın ilk ışıklarına kadar yangının söndürülmesi için yoğun mesai harcaya Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin yorgunluktan bitap düştüğü dikkat çekti.

Yangın dün 12.18'de Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Dün başlayan yangına bu sabah saatlerine kadar 16 hava aracı (1 gece görüşlü helikopter), 122 kara aracı, 334 personel ile müdahale edildi. Öte yandan yangına Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tankerleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da destek vererek söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın nedeniyle Tekeli Işıklar Mahallesi ve Bayat Mahallesi tedbir amaçlı boşaltılırken yangını söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar hem gece görüşlü helikopter ile havadan hem de karadan devam edildi.

Öte yandan sabahın ilk ışıklarına kadar yangının söndürülmesi için yoğun mesai harcaya Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin yorgunluktan bitap düştüğü dikkat çekti.

Sabahın erken saatlerinde havalanan hava araçlarının da desteğiyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ve yangından etkilenen alanın belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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