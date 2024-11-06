Son 1 Haftada 4.244 Şüpheli Yakalandı

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Bakan Yerlikaya duyurdu: Son 1 haftada hakkında yakalama kararı bulunan 4 bin 244 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 1 haftadır 'Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara' yönelik düzenlenen 'Çember-24' operasyonlarında 4 bin 244 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yurt genelinde son 1 haftada hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik icra edilen 'Çember-24' operasyonları çerçevesinde 4 bin 244 şüpheli yakalandı. Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"81 ilde son 1 haftadır 'Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara' yönelik düzenlenen 'Çember-24' operasyonlarında 4 bin 244 şüpheli yakalandı. Çember-24 operasyonlarında sonucunda: 0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 158 şüpheli şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 31 şüpheli şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 55 şüpheli şahıs yakalandı. Bunların: 689'u hırsızlıktan, 374'ü dolandırıcılıktan, 151'i yağmadan, 62'si kasten öldürmeden, 125'i cinsel suçlardan, 717'si narkotik suçlarından, 73'ü terör suçlarından, 474'ü KOM ( Kaçakçılık, Organize) 216'sı siber suçlardan ve 1363'ü diğer suçlardan olmak üzere toplam 4 bin 244 şüpheli şahıs yakalandı."