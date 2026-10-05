Son 5 günde 61 ilde siber operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı, 155'i tutuklandı - Son Dakika
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Son 5 günde 61 ilde siber operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı, 155'i tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, 61 ilde son 5 günde siber suç operasyonlarında 547 şüphelinin yakalandığını, 155'inin tutuklandığını, 183'ünün adli kontrol altına alındığını açıkladı. Şüphelilerin dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis suçlarına karıştığı tespit edildi.

61 ilde siber suçlara yönelik polis ekiplerince son 5 günde icra edilen operasyonlarda 547 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı. 61 il merkezli 'Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 155'i tutuklandı. 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, 61 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden 'ev/araba/arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi' gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, kamu/tüzel web sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
İçişleri BakanlığıDolandırıcılık3. SayfaGüvenlikGüncelÇocukSon Dakika

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