Son anda polisler sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu - Son Dakika
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Son anda polisler sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

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Yozgat'ta yaşayan 62 yaşındaki Çavuş Ersoy, telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılmak üzereyken polis ekiplerinin müdahalesi ile son anda kurtuldu. Kendisini Cumhuriyet Başsavcısının özel kalemi olarak tanıtan dolandırıcılar, Ersoy'dan evinde bulunan altınları ve tüm parayı kendi hesaplarına aktarmasını istedi. Durumdan şüphelenen Ersoy, Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek olayı anlattı. Polis ekipleri, Ersoy'un tüm hesaplarını bloke ederek dolandırılmasını engelledi. Ersoy, vatandaşlara dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu ve polislere teşekkür etti.

05.07.2024 10:00
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Son anda polisler sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

Kendisini Cumhuriyet Başsavcısının özel kalemi olarak tanıttı, dolandırmaya çalıştı

Ersoy: "Ben kanmam diyordum, ben de kandım, kandırıyorlar"

YOZGAT - Yozgat'ta 62 yaşındaki Çavuş Ersoy, telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılmak üzereyken polis ekiplerinin müdahalesi ile son anda kurtuldu. Ersoy, "Vatandaşlar dikkat etsin, dolandırıcıların eline düşmesin. Ben kanmam diyordum ben de kandım, kandırıyorlar " dedi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir şahıs kendisini Cumhuriyet Başsavcısının özel kalemi olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 400 bin lirasını kaptırmak üzereyken telefon kulağında karakola gidince dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Kendilerini Yozgat Cumhuriyet Başsavcının özel kalemi olarak tanıtan dolandırıcılar, Ersoy'dan evinde bulunan altınları ve tüm parayı kendi hesaplarına aktarmasını istedi. Ersoy'dan ayrıca banka kartlarının ve mobil bankacılık uygulamalarının şifrelerini isteyen dolandırıcılar, Ersoy'un farklı hesaplarından 400 bin lira kredi çekerek kendi hesaplarına aktarmaya çalıştı. Durumdan şüphelenip Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ersoy, olayı ekiplere anlattı. Ekipler Ersoy'un dolandırılmaya çalışıldığını anlayınca, banka yetkilileriyle görüşerek Ersoy'un tüm hesaplarına bloke konuldu ve hesabı güvence altına alındı. Dolandırılmaktan son anda polis ekipleri sayesinde kurtulan Ersoy, Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

2 gün boyunca dolandırıcıların kendisini aradığını ve kimliğinin elinde olduğunu söyleyen Çavuş Ersoy, "Senin adına kredi çekildi, kredi kartı alındı, dolandırıcıların elindesin diyerek beni mağdur etmeye çalıştılar. Banka ve kredi kartlarımın şifrelerini aldılar, adıma kredi çekmeye uğraşmışlar. En sonunda ben bankaya giderken emniyetin önünden geçiyordum, oraya sığınmak aklıma geldi. Emniyet çalışanları telefonumu aldı, bankaları arayarak hesaplarımı kapattırdı. Onlara minnettarım. Vatandaşlar dikkat etsin dolandırıcıların eline düşmesin. Ben kanmam diyordum ben de kandım, kandırıyorlar. Benim bizzat kendi kimliğim onların eline geçmiş. Ben ona inanarak her şeyi onlara söyledim ama alamadılar. Yerköy emniyetine çok teşekkür ederim onlar beni kurtardı" dedi.

Vatandaşlara da seslenen Ersoy, " Hakim, savcı, polis diye arayanlara kimse inanmasın, beni son anda emniyet dolandırılmaktan kurtardı, onlara çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Başsavcı, Yerköy, Yozgat, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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