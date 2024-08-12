Son ses açtıkları müzikle mahalleliyi çileden çıkardılar - Son Dakika
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Son ses açtıkları müzikle mahalleliyi çileden çıkardılar

Bursa'da iki genç, gece yarısı araçlarıyla mahallede tur atarken son ses müzik açarak mahalle sakinlerini rahatsız etti. Olay anları kameraya saniye saniye yansıdı.

12.08.2024 14:26
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Son ses açtıkları müzikle mahalleliyi çileden çıkardılar... O anlar kamerada

Gençlerin eğlence anlayışı mahalleliyi bezdirdi

BURSA - Bursa'da iki arkadaş gezintiye çıktıkları aracıyla kapıları açıp trafiğe çıktılar. Bununla da yetinmeyen gençler son ses müzikle gece yarısı mahalleliyi ayağa kaldırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde araçla tur atan iki genç otomobilin kapılarını açıp sokak arasında ilerlediler. Son ses şarkı açıp ilerleyen iki kişi, mahalle sakinlerini gece vakti ayağa kaldırdı. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar o anları video kaydına alırken, ihbar üzerine bölgeye polis sevk edildi. Fakat ihbar edildiği anlayan gençler olay yerinden hızla uzaklaşıp kayıplara karıştılar.

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Son ses açtıkları müzikle mahalleliyi çileden çıkardılar - Son Dakika

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