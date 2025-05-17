Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon! 6 kişi tutuklandı

Kayseri'de sahte sosyal medya hesaplarından ürün ilanları vererek 156 kişiyi 3 milyon 543 bin 718 TL dolandıran 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zararlı yazılım kullanarak sahte sosyal medya hesaplarından ürün ilanları vererek dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

TAM 3 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

Bu kapsamda 11 şüphelinin 156 kişiyi, 3 milyon 543 bin 718 TL dolandırdığı tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi yakalandı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, 5'i ise serbest bırakıldı.