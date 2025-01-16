Sosyal Medya Fenomeni Olma Peşinde Yangın Çıkardılar - Son Dakika
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Sosyal Medya Fenomeni Olma Peşinde Yangın Çıkardılar

Sosyal Medya Fenomeni Olma Peşinde Yangın Çıkardılar

Ankara'da 4 kişi, sosyal medya fenomeni olmak için apartmanın paspasını ateşe verdi.

16.01.2025 13:58
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Ankara'da sosyal medya fenomeni olmaya çalıştığı iddia edilen 4 kişi, bir apartmanın girişindeki paspası yaktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ocak sabahı Sincan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, internet fenomeni olmak istediği iddia edilen 4 kişi, iki otomobille Yunus Emre Mahallesi'ne geldi. Gruptaki bir kadın, bir apartmanın giriş kapısının önündeki paspasa tiner dökerek ateşe verdi. Çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, korku dolu o anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili konuşan Burak Altan, "Uyuyorduk, bir anda zil çaldı. Mutfağın camından baktım. Tiner kokusu ve bali kokusu geliyordu, yakmışlar. Damacanadan su getirdik döktük üzerine ve söndü. Sonra polisler gördü. Komşumuz dışarıya çıktığı esnada olayı fark edip zilimize bastı, olayı öyle fark ettik. Kamera kayıtlarından baktığımız kadarıyla iki arabayla gelmişler. 'TikTok fenomeni olmaya çalışıyoruz' demişler, biri kız biri erkekmiş. Diğer ikisi de araçtan dışarıyı gözlüyormuş" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal Medya Fenomeni Olma Peşinde Yangın Çıkardılar - Son Dakika

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