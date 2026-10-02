Sosyal medyada aile yapısına aykırı içerik üreten 10 fenomen adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Sosyal medyada aile yapısına aykırı içerik üreten 10 fenomen adliyeye sevk edildi

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İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda Onur Sermik ve Semih Varol'un da aralarında olduğu 10 sosyal medya fenomeni yakalanıp adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin aile yapısına aykırı içerikler üreterek dijital gelir için birlikte hareket ettiği tespit edildi.

İstanbul'da sosyal medya platformlarında aile yapısına aykırı içerik ürettikleri belirlenen aralarında Onur Sermik ve Semih Varol'un da bulunduğu 10 sosyal medya fenomeni adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla sanal devriye çalışması gerçekleştirilmiş, yapılan incelemelerde, sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan bazı şüphelilerin; kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenmiş, şüphelilerin, aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve söz konusu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri tespit edilmişti. İstanbul merkezli 10 ilde yapılan operasyonla aralarında Onur Sermik ve Semih Varol'un da bulunduğu 10 sosyal medya fenomeni yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
Sosyal Medya3. SayfaİstanbulMagazinGüncelMedyaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyada aile yapısına aykırı içerik üreten 10 fenomen adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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