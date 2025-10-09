Sosyal Medyadan Paylaşım Yapan Şahısta Silah Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde sosyal medyadan silahlı foto paylaşan şahsın evinde çok sayıda silah ele geçirildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca, bir şahsın sosyal medya hesabından ateşli silah ile fotoğraf paylaşımı yaptığı tespit edildi.

İKAMETİNDE YAKALANDI

Şüphelinin Söke Sazlı Mahallesi'nde bulunan ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, (5.5mm) 2 havalı tüfek, 1 çift kırma seri numarası olmayan bulunan av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 muşta ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla adli tahkikata başlanıldı.