Sosyal Medyadan Paylaşım Yapan Şahısta Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Sosyal Medyadan Paylaşım Yapan Şahısta Silah Ele Geçirildi

Sosyal Medyadan Paylaşım Yapan Şahısta Silah Ele Geçirildi
09.10.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da sosyal medyada silahlı foto paylaşan kişilerin evinde çok sayıda silah bulundu.

Aydın'ın Söke ilçesinde sosyal medyadan silahlı foto paylaşan şahsın evinde çok sayıda silah ele geçirildi.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca, bir şahsın sosyal medya hesabından ateşli silah ile fotoğraf paylaşımı yaptığı tespit edildi.

İKAMETİNDE YAKALANDI

Şüphelinin Söke Sazlı Mahallesi'nde bulunan ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, (5.5mm) 2 havalı tüfek, 1 çift kırma seri numarası olmayan bulunan av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 muşta ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla adli tahkikata başlanıldı.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Söke, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sosyal Medyadan Paylaşım Yapan Şahısta Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Dışişleri Bakanı: SDG ile yapılan 10 Mart mutabakatı kağıt üstünde kaldı Suriye Dışişleri Bakanı: SDG ile yapılan 10 Mart mutabakatı kağıt üstünde kaldı
İstanbul’da kaybeden Liverpool, Galatasaray’ın yıldızına göz dikti İstanbul'da kaybeden Liverpool, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek
Murat Dalkılıç, yeni şarkısını her yerden kaldırdı Sebebini ilk kez açıkladı Murat Dalkılıç, yeni şarkısını her yerden kaldırdı! Sebebini ilk kez açıkladı
Mahkemenin kararı emsal sayıldı Eşini telefonuna böyle kaydedenler yandı Mahkemenin kararı emsal sayıldı! Eşini telefonuna böyle kaydedenler yandı
17 kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkan piskopos istifa etti 17 kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkan piskopos istifa etti

15:43
Yeni Dİyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, makamına Atatürk portresi astı
Yeni Dİyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, makamına Atatürk portresi astı
15:12
’’Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer’’ anketi 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
''Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?'' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
15:10
Beğeni yağıyor Yıldız futbolcunun eşine unutamayacağı destek
Beğeni yağıyor! Yıldız futbolcunun eşine unutamayacağı destek
14:51
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım
14:49
Ateşkes onaylandı, peki şimdi ne olacak İşte Gazze’de adım adım yaşanacaklar
Ateşkes onaylandı, peki şimdi ne olacak? İşte Gazze'de adım adım yaşanacaklar
14:29
Uyuşturucu operasyonunda ifade veren Hadise’nin aylık geliri ortaya çıktı
Uyuşturucu operasyonunda ifade veren Hadise'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2025 15:55:58. #7.11#
SON DAKİKA: Sosyal Medyadan Paylaşım Yapan Şahısta Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.