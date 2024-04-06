Sosyal medyadan terör propagandası yapıyordu; Kırşehir'de yakalandı

İsrail'de 100 Bin Kişi Netanyahu'nun Politikasını Protesto Ederek İstifa Çağrısı Yaptı

İsrail'in dört bir yanında hükümet aleyhinde devam eden protestolar kapsamında, Tel Aviv'de yaklaşık 100 bin kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki politikasını protesto etti. Protestocular erken seçim çağrısında bulunurken, esir anlaşmasının kabul edilmesini talep etti. İsrail polisinin müdahalesi sırasında yaşanan arbedede 2 kadın yaralanırken, bir gösterici gözaltına alındı. Protestocular ayrıca farklı noktalarda ateş yaktı.