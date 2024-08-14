Soyunma kabininde gizli kayıt iddiası: Mağaza çalışanı gözaltına alında - Son Dakika
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Soyunma kabininde gizli kayıt iddiası: Mağaza çalışanı gözaltına alında

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Zonguldak'ta bir AVM'deki giyim mağazasının kabininde kıyafet deneyen 16 yaşındaki kız çocuğu, iddiaya göre mağaza çalışanı tarafından gizli kamerayla kayda alındı. Durumu polise bildiren kız çocuğu ve ailesinin şikayeti üzerine mağaza çalışanı gözaltına alındı. Mağaza çalışanının cep telefonuna el konulurken iş akdinin feshedildiği de öğrenildi.

14.08.2024 19:36
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Zonguldak'ta bir AVM'de bulunan giyim mağazasında, kabinde kıyafet deneyen müşterilerin gizlice videosunu çektiği iddia edilen mağaza çalışanı gözaltına alındı.

Olay, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yer alan bir AVM'deki giyim mağazasında yaşandı. İddialara göre, mağazaya gelen 16 yaşındaki bir kız çocuğu, mağaza çalışanı M.K.'nın ayakkabısına bağladığı cep telefonlu düzenek ile kabinde kıyafet deneyen müşterileri gizlice kayda aldığı iddiasıyla durumu ailesine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K.'yı gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden şahsın cep telefonuna el konuldu.

CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

"Özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz" suçlamasıyla gözaltına alınan M.K.'nın cep telefonunun Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından incelemeye alındığı öğrenildi. Ekiplerin söz konusu mağazadaki diğer kabinlerde de gizli kamera düzeneği aradığı öğrenildi. Cumhuriyet savcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor. Öte yandan, giyim mağazasının 8 yıllık satış personeli olan M.K.'nın iş akdinin feshedildiği öğrenildi.

Soyunma kabininde gizli kayıt iddiası: Mağaza çalışanı gözaltına alında
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Zonguldak, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Soyunma kabininde gizli kayıt iddiası: Mağaza çalışanı gözaltına alında - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • V. A.: İyki zonguldangalakta yaşamıyorum 3 11 Yanıtla

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