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Spor salonunda çıkan yangın ortalığı dumana boğdu - Son Dakika
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Spor salonunda çıkan yangın ortalığı dumana boğdu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan spor salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, yangına elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Spor salonunda çıkan yangın ortalığı dumana boğdu
10.01.2024 - 23:31,
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Spor salonunda çıkan yangın ortalığı dumana boğdu

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde spor salonunda çıkan yangın ortalığı dumana boğdu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi, Üniversite Caddesi üzerinde bulunan spor salonunda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu yangın, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Paniğe sebep olan yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Serdivan, İtfaiye, Spor, Güvenlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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