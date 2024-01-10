Spor salonunda çıkan yangın ortalığı dumana boğdu

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde spor salonunda çıkan yangın ortalığı dumana boğdu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi, Üniversite Caddesi üzerinde bulunan spor salonunda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu yangın, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Paniğe sebep olan yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.