Spor Salonunda Kadın İşletmeciye Saldırı

Mersin'de bir spor salonunda yaşanan tartışmada erkek müşteri, kadın işletmecinin boğazını sıkarak saldırdı. Kadının nefessiz kaldığı saldırı sırasında salondaki diğer üyeler araya girerek şüpheliyi uzaklaştırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şikayetçi olan genç kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Olay, 5 Haziran günü öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi'nde bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor salonu sahibi Aylin Demirtaş (33) ile müşterisi K.T. arasında, salonda rahatsızlık verdiği iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.T., Demirtaş'a saldırarak boğazını sıktı. O sırada salonda bulunan kadın görevli araya girerek şüpheliyi uzaklaştırdı.

Olayın ardından Demirtaş'ın şikayeti üzerine K.T., cumhuriyet savcısının talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı kameraya yansıdı

Spor salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Demirtaş ile K.T.'nin tartıştığı, ardından şüphelinin kadının üzerine yürüyerek boğazını sıktığı görüldü. Yaşanan arbede sırasında salonda bulunan başka bir kadının müdahale ederek tarafları ayırdığı anlar da görüntülere yansıdı.

"Bir anda saldırdığı için şoka girdim"

Yaklaşık 5 yıldır spor salonu işlettiğini belirten Aylin Demirtaş, olayın öncesinde de şüpheliyle ilgili salondaki üyelerden çok sayıda şikayet aldıklarını öne sürdü. Şüphelinin daha önce de salonda çeşitli sorunlara neden olduğunu anlatan genç kadın, özellikle kadın üyelerin rahatsızlıklarını kendilerine ilettiğini ifade etti.

Şüphelinin üyeliğini yenilememe kararı aldıklarını ancak başka bir personelin üyelik kaydını yenilemesi nedeniyle bu işlemi o aşamada gerçekleştiremediklerini belirten Demirtaş, sorunların devam etmesi üzerine olaydan bir gün önce kendisini uyardığını söyledi.

Olay günü şüpheliyi yeniden salona gelirken gördüğünü anlatan Aylin Demirtaş, dışarı çıkarak kendisiyle sakin şekilde konuşmaya çalıştığını belirtti. Demirtaş, kendisine salondaki üyelerin rahatsız olduğunu ve üyeliğini sonlandırmak istediklerini söylediğini, ancak şüphelinin buna rağmen salona gireceğini ifade ederek içeri girdiğini kaydetti.

Şüphelinin salona girdikten sonra da tartışmanın sürdüğünü dile getiren kadın, kendisinin herhangi bir kavga çıkmasını istemediğini ve iş yerinde böyle bir olay yaşanmasını arzu etmediğini söyledi. Ancak konuşma sırasında beklemediği bir anda saldırıya uğradığını belirten Demirtaş, o an yaşadığı korkuyu şöyle anlattı:

"Beni dinlemediği için sakin bir şekilde konuşmaya çalışıyordum. Bir anda direkt kalkıp bana saldırdı. O kadar şoka girdim ki asla tepki veremedim, nefesim kesildi. Gözümde gözlük vardı, gözüme girebilirdi, başka bir şey olabilirdi. Beni arkaya doğru itekledi. Cam kapıya çarpmamak için kendimi korumaya çalıştım. O sırada sırtımı da incittim ve yaklaşık bir ay sırt ağrısı çektim."

"Olaydan sonra da tekrar tekrar içeri girdi"

Saldırının ardından salondaki üyelerin müdahale ederek kendisini dışarı çıkardığını ve oturttuğunu anlatan Demirtaş, yaşananların burada da sona ermediğini söyledi. Şüphelinin olaydan sonra birkaç kez yeniden salona girdiğini ve spor yapacağını söyleyerek kendilerine karşı tavrını sürdürdüğünü belirten genç kadın, bu durumun kendisini ayrıca endişelendirdiğini ifade etti. Demirtaş, "Böyle bir şey yapan bir insanın kesinlikle o salondan uzaklaştırılması gerekiyordu. Ancak uzaklaştırılmadı. Üzerine tekrar 2-3 kez içeriye girip benimle inatlaştı. 'Ben sporumu yapacağım, kimse bana karışamaz' dedi. Olaydan sonra kendimi çok zor toparladım. İfadeye ancak gece gidebildim. Orada bile yaşadıklarımı anlatmakta çok zorlandım" diye konuştu.

Şüphelinin daha sonra gözaltına alındığını ve adliyeye sevk edildiğini aktaran Demirtaş, nöbetçi mahkemede yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.