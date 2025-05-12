Starmer'ın Evi Londra'da Yandı

Başkent Londra'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a ait evde yangın çıktı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın başkent Londra'nın kuzeyinde bulunan evinde yangın çıktı. İngiltere hükümet sözcüsü, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, yangın ihbarının yerel saatle 01.35 sıralarında alındığı ifade edilerek, "Memurlar olay yerine intikal etti. Mülkün girişinde hasar meydana geldi, kimse yaralanmadı" denildi.

Londra İtfaiyesi, yangının küçük çaplı olduğunu aktardı.

Starmer, geçtiğimiz temmuz ayında göreve gelmesinden bu yana Downing Street'teki Başbakanlık konutunda ikamet ediyor. - LONDRA