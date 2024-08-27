Su kuyusunda hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi

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Su kuyusunda ölen iki kişi toprağa verildi

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusunda hayatını kaybeden bir kişi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Feke ilçesine bağlı Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkiinde dün meydana gelen olayda pompaya su gelmeyince kuyusuna giren Bilal Arkın kuyuya girdi. Ancak Arkın kuyudan çıkmayınca arkadaşı Eyüp Bircan'da kuyuya girdi. İki kişi bir türlü su getirmeyince kuyuya gelen akrabaları Arkın ve Bircan'ın cansız bedenine ulaştı. Adana Adli Tıp Kurum Morgu'na kaldırılan cenazeler otopsinin ardından bugün alındı. Eyüp Bircan için memleketi Kozan'da 5 kız çocuğu ve eşinen de katıldığı cenaze töreni düzenlindi. Eyüp Bircan törenin ardından gözyaşları içinde Kozan Mezarlığında toprağa verildi. Bilal Arkın'ın da Feke ilçesinde Uğurlubağ Mahallesi'nde yarın toprağa verileceği öğrenildi.