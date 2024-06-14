Şuhut'ta çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu ormanlık alana zarar gelmeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesine bağlı Paşacık köyündeki dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede arazinin büyük bir kısmına sirayet eden yangına itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Alevlerin etkili olduğu yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangından büyük bir alan yanarken, ağaçların ise zarar görmediği belirtildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR