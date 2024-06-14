Şuhut'ta çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Şuhut'ta çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Paşacık köyünde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

14.06.2024 11:00
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu ormanlık alana zarar gelmeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesine bağlı Paşacık köyündeki dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede arazinin büyük bir kısmına sirayet eden yangına itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Alevlerin etkili olduğu yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangından büyük bir alan yanarken, ağaçların ise zarar görmediği belirtildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

İtfaiye, Şuhut, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şuhut'ta çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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