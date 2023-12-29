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Şuhut'ta Oto Yıkamacılar Yeni Yılda Fiyatları Yükseltti - Son Dakika
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Şuhut'ta Oto Yıkamacılar Yeni Yılda Fiyatları Yükseltti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde faaliyet gösteren oto yıkamacı esnafı, yeni yılda araç yıkama fiyatlarını 250 TL'ye yükseltme kararı aldı. İlçe merkezinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya gelen esnaflar, ortak kararla otomobil yıkamasının 200 TL, hafif ticari araç yıkamasının ise 250 TL olacağını belirledi.

Şuhut\'ta Oto Yıkamacılar Yeni Yılda Fiyatları Yükseltti
29.12.2023 - 11:35,
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir araya gelen oto yıkamacı esnafı yeni yılda araç yıkama fiyatlarını 250 TL'ye yükseltti.

İlçe merkezinde düzenlenen istişare toplantısında ilçede faaliyet gösteren oto yıkamacılar birlik ve beraberlik çatısı altında bir araya gelerek samimi bir ortamda istişarelerde bulundular. Akabinde ilçe genelinde oto yıkama fiyatını belirleyen esnaflar otomobil yıkamasının 200 TL, hafif ticari yıkama bedelinin ise 250 TL olmasında ortak karar aldılar. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Şuhut, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şuhut'ta Oto Yıkamacılar Yeni Yılda Fiyatları Yükseltti - Son Dakika
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