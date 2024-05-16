Sulama kanalında boğulan çocuğun cenazesi teslim alındı - Son Dakika
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Sulama kanalında boğulan çocuğun cenazesi teslim alındı

Adana'da sulama kanalında cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Muhammet Şerif Aras'ın cenazesi teslim alındı. Aras'ın dayısı, çocuğun yüzme bilmediğini ve cep telefonu ile çantasının kayıp olduğunu belirterek şüphelerini dile getirdi. Cenaze öğle namazının ardından defnedilecek.

16.05.2024 12:45
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Sulama kanalında boğulan çocuk yüzme bilmiyormuş

Sulama kanalında cansız bedeni bulunan Muhammet Şerif Aras'ın cenazesi teslim alındı

Dayı Yusuf Karayiğit:

"Cep telefonu ve çantası ortada yok"

ADANA - Adana'da dün girdiği sulama kanalında cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Muhammet Şerif Aras'ın dayısı Yusuf Karayiğit, "Muhammet yüzme bilmiyordu. Cep telefonu ve çantası ortada yok. Bu durum bizi çok şüphelendiriyor" dedi

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde 13 yaşındaki Muhammet Şerif Aras'ın sulama kanalına girdikten sonra çıkmadığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbar etti.

Olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği Ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu dalgıç polisler kanalda akşam saatlerinde Muhammet'in cansız bedenine ulaştı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Cenazesi teslim alındı

Yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni ailesine teslim edildi. Bu sırada Muhammet'in ailesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu önünde gözyaşlarıyla bekledi.

"Aklımıza bin bir türlü şey geliyor"

Cenazenin teslimi sırasında gazetecilere konuşan Muhammet Şerif Aras'ın dayısı Yusuf Karayiğit, "Sınıf arkadaşlarıyla beraber kanala girmişler. Çocuğumuzun kıyafetlerini bulduk ama cep telefonu ve çantasını bulamadık. Her türlü şüphe içerisindeyiz. Acaba arkadaşları bilerek mi attı? Yoksa şaka amaçlı bir şey miydi? Kayıp eşyalar şu an kimin elinde? Aklımıza bin bir türlü şey geliyor. Arkadaşları bizi olaydan sonra hiç aramadı. Bu çok şüphelendiriyor. Birine haber verebilirlerdi. Sudan korkardı ve yüzme bilmiyordu" ifadelerini kullandı.

Muhammet Şerif Aras'ın cenazesinin öğle namazına müteakip Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sulama kanalında boğulan çocuğun cenazesi teslim alındı - Son Dakika

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