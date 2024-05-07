Süleymanpaşa Belediye Başkanı Park ve Bahçeler Birimini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Park ve Bahçeler Birimini Ziyaret Etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Park ve Bahçeler Birimini Ziyaret Etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Park ve Bahçeler Birimini ve atölyeleri ziyaret ederek, buralarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yaklaşan yaz mevsimi ile birlikte hareketlenmeye başlayacak olan Süleymanpaşa'da ihtiyaç duyulan kent mobilyalarının üretimi, bakım ve onarımlarının yapıldığı atölyelerde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Volkan Nallar, üretimi ve tamiri yapılan kamelyalar, seyyar araçlar ve diğer kent mobilyaları ile ilgili bilgi alarak personele işlerinde kolaylıklar diledi.

07.05.2024 14:54  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Park ve Bahçeler Birimini ve atölyeleri ziyaret ederek, buralarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yaklaşan yaz mevsimi ile birlikte hareketlenmeye başlayacak olan Süleymanpaşa'da ihtiyaç duyulan kent mobilyalarının üretimi, bakım ve onarımlarının yapıldığı atölyelerde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Volkan Nallar, üretimi ve tamiri yapılan kamelyalar, seyyar araçlar ve diğer kent mobilyaları ile ilgili bilgi alarak personele işlerinde kolaylıklar diledi.

"Önemli organizasyonlarla vatandaşımızın karşısında olacağız"

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Nallar, Süleymanpaşa'da büyük hareketlilik sağlayan Kiraz Festivali gibi büyük organizasyonlar öncesi tüm birimlerle birlikte hummalı ve uyumlu bir çalışma içine girdiklerini ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde önemli organizasyonlarla vatandaşlarımızın karşısında olacağız. Bunların başında tabii ki Kiraz Festivalimiz geliyor. Tüm birimlerimizle hazırlıklara başladık. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüzün atölyelerinde, Park ve Bahçeler Birimimizde çalışanlarımızla bir araya geldik, yürütülen faaliyetleri yerinde değerlendirerek mesai arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Gayretle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Volkan Nallar, Yerel Haberler, Belediye, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Süleymanpaşa Belediye Başkanı Park ve Bahçeler Birimini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler Özgür Özel madde madde saydı Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
15:56 Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli Demet Evgar açıkladı... Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...
15:54 Yeşil sahalar bunu da gördü Büyüyü bozan futbolcu gol attı Yeşil sahalar bunu da gördü! Büyüyü bozan futbolcu gol attı
15:34 Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
15:26 Cumhurbaşkanı adayı olacak mı Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme
15:12 İntihar mı cinayet mi Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı İntihar mı cinayet mi? Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı
15:01 Tinder Dolandırıcısı Kimlik Bilgilerini Çalan Kadınları Mağdur Etti Tinder Dolandırıcısı Kimlik Bilgilerini Çalan Kadınları Mağdur Etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 16:02:48. #1.13#
SON DAKİKA: Süleymanpaşa Belediye Başkanı Park ve Bahçeler Birimini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement