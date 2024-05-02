Sultanbeyli'de boşanma aşamasındaki karısını boğarak öldürdü - Son Dakika
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Sultanbeyli'de boşanma aşamasındaki karısını boğarak öldürdü

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Sultanbeyli'de yaşanan olayda, boşanma aşamasında olan Hivda T., eşi Mehmet T. tarafından boğularak öldürüldü. Şüpheli, gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

02.05.2024 14:57
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Sultanbeyli'de boşanma aşamasındaki karısını boğarak öldürdü

İSTANBUL - Sultanbeyli'de 36 yaşındaki Hivda T., boşanma aşamasında olduğu Mehmet T. tarafından boğularak öldürüldü. Gözaltına alınan ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 30 Nisan tarihinde sabah saat 06.00 sıralarında Sultanbeyli Hasanpaşa mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek evden ayrılan 36 yaşındaki Hivda T. ile kendisini kapıda bekleyen boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Mehmet T.arasında kavga çıktı. Mehmet T., eşini boğarak öldürdü. Ardından olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saatinde evde bulunan çocukların, babasının ve annesinin bağrışma ve boğuşma seslerinin duydukları, korktukları için kapıyı açmadıkları ancak dayılarını arayarak bilgi verdikleri öğrenildi. Anne ve babalarının 2-3 aydır ayrı yaşadıklarını, babalarının yaklaşık 10 yıldır şizofreni hastası olduğunu ancak ilaçlarını kullanmadığını söyledikleri bilgisine ulaşıldı. Firari şüpheli Mehmet T. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

şizofreni, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de boşanma aşamasındaki karısını boğarak öldürdü - Son Dakika

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