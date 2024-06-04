Sultanbeyli'de STK'lar, cinsel istismar iddialarını reddetti

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Sultanbeyli'de Sivil Toplum Kuruluşları, 13 yaşındaki kız çocuğunun tehdit yoluyla 15 kişinin cinsel istismarına uğradığı iddiasına ilişkin basın açıklaması yaptı. İlçedeki herkesin zan altında bırakıldığını söyleyen STK üyeleri, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek, Sultanbeyli'de 13 yaşındaki kız çocuğunun tehdit yoluyla 15 kişinin cinsel istismarına uğradığı iddiası ve basına " İstanbul'un göbeğinde mahalleli tecavüz kuyruğuna girdi" başlığıyla servis edilen haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Sultanbeyli Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Mustafa Mizbah Taysı, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve servis edilen haberlerle ilgili ilçenin zan altında bırakıldığını ifade etti. Bahsi geçen cinsel istismar olayının gerçeği yansıtmadığını yayınlanan Adli Tıp Kurumu raporuyla öğrendiklerini belirten Taysı, "13 yaşında bir kız çocuğuna, ilçemizde bulunan bir mahalleli ve 15 kişi tarafından; şantaj ve tehdit ile 3 yıl boyunca sürekli olarak tecavüz edildiği iddia edilmiştir. İddia edilen tecavüz olaylarının doğru olmadığını; basında yayınlanan adli tıp kurumu raporundan öğrenmiş bulunmaktayız. 08.04.2013 tarihli adli tıp kurumu raporuna göre şahısta hiçbir tecavüz bulgusuna rastlanmamıştır" dedi.

"İlçede yaşayanlar zan altında bırakılıyor"

Adli Tıp Kurumu tarafından verilen bekaret raporuna rağmen Sultanbeyli'nin birileri tarafından hedef alındığını ve bu ilçede yaşayan insanların zan altında bırakıldığını belirten Taysı, "İlçemizin hedef haline getirilmesini şiddetle kınıyoruz. Yapılan haberlere göre iddialar gerçekmiş gibi gösterilerek kamuda infial oluşturulmuştur. Çocuğun cinsel istismarı gibi hassas bir konuda çalakalem yapılan bu haberler ilçemize her anlamda çok büyük zarar vermiştir" şeklinde konuştu.

Açıklamasının sonunda, "Yapılan haberler her yönü ile yanlış ve yanıltıcıdır" diyen Taysı, "Yapılan haberlerle ilçemizin ve bu ilçede yaşayan on binlerce insan bu tür çirkin iddialarla zan altında bırakılmasını şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL