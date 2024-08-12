Sultanbeyli'de kuyumcuyu kurşunlayan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de kuyumcuyu kurşunlayan şüpheliler yakalandı

Sultanbeyli'de bir kuyumcuyu kurşunlayan şüpheliler, polis tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı.

12.08.2024 21:41
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Sultanbeyli'de kuyumcuyu kurşunlayan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de kuyumcu dükkanını kurşunlayan şüpheliler yakalandı. Kuyumcunun kurşunlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli'nin Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı 2 kişi bir kuyumcuyu kurşunlayarak ticari taksi ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Kuyumcuyu kurşunlayan şahıslar Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bir evden çıkarak araca binmeye çalıştığı sırada polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kovalama sonucu araç içerisinde bulunan F.O.D. isimli şüpheli şahıs ile birlikte 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kuyumcuyu kurşunlayan şahısların Abdurrahman Mahallesinden ayrıldıkları adrese polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.C.Ö. isimli şüpheli şahıs ile birlikte 5 şüpheli şahıs daha yakalandı. Öte yandan evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda şüpheli oldukları belirlenen toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Sorgulamada kuyumcuyu kurşunlayan F.O.D. ile Ö.C.Ö. isimli şahıslar tespit edildi. Ö.C.Ö. isimli şahsın ise Hırsızlık suçundan adli makamlarca aranıyor olduğu tespit edildi. Öte yandan konuyla ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de kuyumcuyu kurşunlayan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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