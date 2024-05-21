Sultanbeyli\'de Soğuk Hava Deposunda Yangın Çıktı

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Sultanbeyli'nde soğuk hava deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, Sultanbeyli ilçesi, Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Aytop Gıdacılar Sanayi Sitesi'nde saat 04.20 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, soğuk hava deposu olarak kullanılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda tüm iş yerini sardı. Dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, soğuk hava deposu küle döndü. Olay yerine gelen polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL