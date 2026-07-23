Sultanbeyli'de Tır Kazası: Trafik Kilitlendi - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Tır Kazası: Trafik Kilitlendi

Sultanbeyli\'de Tır Kazası: Trafik Kilitlendi
23.07.2026 13:10
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Sultanbeyli'de tırın devrilmesi sonucu TEM Otoyolu'nda uzun trafik yoğunluğu yaşandı.

Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Tır şoförü hafif yaralı olarak kurtarılırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sultanbeyli istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 06 COD 612 plakalı tır, seyir halinde ilerlediği sırada sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Bariyerlere çarpan tır, yol kenarındaki çimenlik alana doğru devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır şoförü E.K., ilk müdahalesinin olay yerine yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3. Sayfa, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de Tır Kazası: Trafik Kilitlendi - Son Dakika

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