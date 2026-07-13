Sultandağı'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Doğancık köyünde otomobil ile halk arasında "patpat" olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.K. (27) idaresindeki 03 ACB 111 plakalı otomobil, seyir halindeyken Y.T. (61) yönetimindeki patpat diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tarım aracında bulunan M.A. (32), sürücü Y.T. (61) ve Ş.A. (29) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR