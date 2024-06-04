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Sultangazi'de alkollü sürücü tünel içerisinde kazaya neden oldu, darp edilmekten son anda kurtarıldı

4 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

İSTANBUL - Sultangazi Osmangazi tüneli içerisinde arıza yapan aracın yol kenara çekilmesi nedeniyle trafiğin yavaşladığını fark etmeyen

alkollü sürücü, gaza basınca kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinden kaçmaya çalıştığı öne sürülen alkollü sürücüyü darp edilmekten bekçiler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, cumartesi saat 23.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Osmangazi tüneli içinde yaşandı. İddiaya göre tünel içerisinde arıza yapan araç, sürücüsü tarafından yol kenarına çekildi ve çevresine uyarı levhası konuldu. İkazı anlayan sürücüler ise hızlarını düşürdü. Alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü ise, araçların hızlarını düşürdüğü anlamayınca gaza basmaya devam ederek, önündeki araca çarptı. Toplam 4 aracın birbirine girdiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Tünel tek yönlü trafiğe kapandı, sürücüyü darp edilmekten bekçiler kurtardı

Tünel tek yönlü trafiğe kapandı ve araçlar geriye doğru çıkmak zorunda kaldı. Ardından kazaya neden olan alkollü sürücü, iddiaya göre olay yerinden kaçmak istedi. Diğer sürücüler ise şahsı yakalayarak darp etmeye çalıştı. Kazayı fark eden bekçiler, olaya müdahale ederek alkollü sürücüyü darp edilmekten son anda kurtardı. Bekçilerin destek talebi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçları zarar gören sürücüler, alkollü sürücüyü tekrar darp etmek istedi. Alkollü sürücü bu defa olay yerine gelen polis ekipleri tarafından tedbir amaçlı ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Tünel tek yönlü olarak yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapanırken, kazaya karışan 4 araç çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle yoğun olan trafik daha sonra normal seyrine döndü.