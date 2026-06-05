Sultangazi'de AVM'ye Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Sultangazi'de AVM'ye Silahlı Saldırı

Sultangazi\'de AVM\'ye Silahlı Saldırı
05.06.2026 16:10
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Motosikletli saldırgan, alışveriş merkezine ateş açtı. Olayda yaralanan olmadı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde motosikletli bir şüpheli, alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenledi. Kurşunlar alışveriş merkezinin camlarına isabet ederken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Sultangazi'de bulunan Vega AVM'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin önüne motosikletle gelen saldırgan, tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu alışveriş merkezinin camlarına çok sayıda mermi isabet etti. Saldırgan olay yerinden motosikletiyle kaçtı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, Alışveriş, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de AVM'ye Silahlı Saldırı - Son Dakika

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