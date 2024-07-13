Sultangazi'de camiden çaldığı ayakkabıyı pantolonunun içine saklayan hırsız kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sultangazi'de camiden çaldığı ayakkabıyı pantolonunun içine saklayan hırsız kamerada

Geniş Video İzle

Sultangazi'de cerrahi maske ve şapka takarak camiye giden bir şüpheli, beğendiği ayakkabıyı pantolonunun içine saklayarak çaldı. Birçok kez camiden ayakkabı çaldığı öğrenilen şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Çalınan ayakkabının bir babaya, kızı tarafından doğum günü hediyesi olarak hediye edildiği öğrenildi.

13.07.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de camiden çaldığı ayakkabıyı pantolonunun içine saklayan hırsız kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de cerrahi maske ve şapka takarak camiye giden bir şüpheli, beğendiği ayakkabıyı pantolonunun içine saklayarak çaldı. Birçok kez camiden ayakkabı çaldığı öğrenilen şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli defalarca kez çevredeki diğer camilerden ayakkabı çaldı. Son ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin ilginç yöntemi görenleri şaşırttı. Beğendiği ayakkabıyı pantolonunun içine saklayarak çalan cerrahi maskeli ve şapkalı hırsız, daha sonra ise elini kolunu sallayarak gözden kayboldu. Çalınan ayakkabının bir babaya, kızı tarafından doğum günü hediyesi olarak hediye edildiği öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın camiye girdikten sonra ayakkabı dolaplarını kontrol ettiği, daha sonra ise beğendiği ayakkabıyı pantolonunun içine saklayarak çalıp olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

"Vatandaş camiye dadanmış ve hırsızlığı defalarca kez yapmış"

Yaşanan olayı anlatan Mustafa Yanaşık, "Geçtiğimiz günlerde camimizde bir ayakkabı çalınma olayı olmuş ve kameralarda bu tespit edilmiş. Vatandaş camiye dadanmış ve daha önce de bu işi defalarca yapmış. Yüzü maskeli. Emniyete gerekli bilgileri verdik. Tabii camide olması çok hoş bir olay değil ama emniyet güçlerimizde elinden geleni yapıyordur. Daha önce de kamera kayıtlarına baktığımızda şahsın kendini gizleyip, maske takıp bu olayı defalarca yaptığını gördük. Çok hoş bir olay değil camide olması böyle bir olayın ama defalarca olmuş. Çalınan en son abimizin ayakkabısı, manevi değeri, kıymetli olan bir ayakkabı. Kızı doğum gününde almış. Onun için çok kıymetli bir ürünmüş, hediyeymiş. Tabii çok hoş bir şey değil bu yaşanan olay. Tekrar tekrar olması da çok üzücü. Şahıs ilerideki esnaf arkadaşların da kameralarında görülmüş. Maskesini çıkarmış. İnşallah emniyet güçlerimiz yakalayacaktır, neticeye varacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

Doğum Günü, Sultangazi, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de camiden çaldığı ayakkabıyı pantolonunun içine saklayan hırsız kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
12:58 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar Eşeği kestikleri görüntü kahretti Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti
12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 71 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 71 ölü
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
11:08 İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
13:39 Yaptığı sevinçle EURO 2024’e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig’e Yaptığı sevinçle EURO 2024'e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig'e
12:04 Bir okulda taciz iddiası daha Öğretmen “Yapmadım“ diyor ama öğrencinin sözleri vahim Bir okulda taciz iddiası daha! Öğretmen "Yapmadım" diyor ama öğrencinin sözleri vahim
11:36 Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
11:36 TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:35 Muğla’da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 32 yaralı Muğla'da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 32 yaralı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 14:34:52. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de camiden çaldığı ayakkabıyı pantolonunun içine saklayan hırsız kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement