Sultangazi'de çatı katındaki kümeste çıkan yangında güvercinler telef oldu - Son Dakika
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Sultangazi'de çatı katındaki kümeste çıkan yangında güvercinler telef oldu

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Sultangazi'de bulunan bir binanın çatı katındaki kümeste çıkan yangın yan binaya sıçradı. Yangında güvercinler telef oldu ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası çatıda ve dairede maddi hasar meydana geldi.

14.08.2024 13:58
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Sultangazi'de çatı katındaki kümeste çıkan yangında güvercinler telef oldu

Kümeste çıkan yangın yan binanın çatısına sıçradı

İSTANBUL - Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında bulunan ve içerisinde güvercinlerin bulunduğu kümeste çıkan yangın yan binaya sıçradı. Güvercinlerin telef olduğu yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevlerin yükseldiği yangın sonrası ekiplerin söndürülme çalışmaları havadan görüntülendi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında 50. yıl Mahallesi 2100 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında bulunan kümeste çıktı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle güvercinlerin içinde bulunduğu kümeste çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangında kümeste bulunan çok sayıda güvercin telef olurken, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler bir süre sonra bitişikte bulunan binanın çatısına da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bina sakinleri komşuları tarafından tahliye edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan olmazken çatı katında bulunan daire ve 2 binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

"Güvercin kümesinden yangın başlamış"

Yaşanan olayı anlatan vatandaşlardan İsmail Top, "Kahvaltı yaparken sırtım yola dönüktü, duman kokusu geldi. Duman kokusunu alınca biz kalktık, baktık. Yukarıdan tutuşmuştu zaten öbür binaya sıçradı. Burada söylediklerine göre güvercin kümesi varmış. Güvercin kümesinden başlamış yangın öyle dediler. Tam olarak bilmiyoruz ama o şekilde söyledi. Burada bir arkadaş vardı ona sorduk kümes tutuştu dedi. Büyük ihtimal ya çocuklar ya da elektrikten dedi. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Zaten orada kimse yoktu. Bu tarafta insanlar var da bina boştu. Biz binadakileri çıkarttık zaten. Herkes aşağıya indi. İtfaiye geldi zaten söndürdüler" dedi.

"Çatıya çıktım kümes yanıyordu"

Yangının çıktığı binada yaşayan Aydın Koş ise, "Karşı tarafta komşularımız haber verdi, çatıya çıktım kümes yanıyordu. Söndürmeye çalıştım söndüremedim. İtfaiyeyi aradık itfaiye geldi. Yani kümesten çıkıyor bu yangın. Elektrikten de olabilir ama mutfaktan geliyor ateş" dedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de çatı katındaki kümeste çıkan yangında güvercinler telef oldu - Son Dakika

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