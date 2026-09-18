Sultangazi'de çatlaklar oluşan iki apartman tahliye edilip mühürlendi - Son Dakika
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Sultangazi'de çatlaklar oluşan iki apartman tahliye edilip mühürlendi

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Sultangazi\'de çatlaklar oluşan iki apartman tahliye edilip mühürlendi
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde duvarlarında çatlamalar ve ayrılmalar tespit edilen iki apartman tahliye edilerek mühürlendi. Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak'taki toplam 10 daireli binalar havadan görüntülenirken, incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde duvarlarında çatlamaların meydana gelmesi üzerine tahliye edilen iki bina havadan görüntülendi.

Sultangazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, sokakta bulunan beşer katlı birbirine bitişik iki apartmanın duvarlarından sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkmış, ihbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, sokağın girişini kapatarak güvenlik tedbiri almış, toplam 10 dairenin bulunduğu iki apartmanda inceleme yapılmıştı. İncelemelerde iki binanın da duvarlarında çatlamalar ve ayrılmalar tespit edilmiş, çevresine emniyet şeridi çekilen apartmanlar mühürlenmişti.

Duvarlarında çatlaklar oluşan binalar dronla görüntülendi

Duvarlarında ayrılmalar olduğu belirlenen binalar havadan görüntülenirken, incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan vatandaşlar ise yaşadıkları korkuyu anlattı.

Serhat Doğan, "Saat 04.30 sıralarında bir beton kalıp aşağı düşer gibi ses geldi. Ufak da bir sarsıntı oldu. Biz korktuk. Tüm bina dışarı çıktı. 112'yi aradık. Hepsi geldi. Bina tahliye edildi. Yetkililer gerekli araştırmaları yapacak" dedi.

Havva Barutçu ise "Ben bir aydır memleketteydim. Sabah geldik. Geldikten sonra büyük bir gürültü oldu. Eşim çağırdı aşağı indik. Bina mühürlendi" diye konuştu.

Sultan Ay ise, "Biz sabah ezanında kalktık. Büyük bir ses geldi. Eşim binanın sallandığını söyledi. Bir gün önce de yan binanın da sallandığını söylediler. Sabah da eşim kaldırdı. Yatak odasından dinledik sanki bina ayrılıyor gibiydi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet MahallesiSultangaziİstanbul3. SayfaSon Dakika

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