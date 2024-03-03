Sultangazi'de Cemevinde Silahlı Saldırı: 1 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Sultangazi'de Cemevinde Silahlı Saldırı: 1 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Sultangazi'de bulunan cemevinde hayır yemeği verildiği sırada silahlı saldırı gerçekleştiren 2 şahıstan 1'i adliyeye sevk edildi. Saldırıda bir kişi yakalanırken diğer şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirildi.

03.03.2024 16:23
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Sultangazi'de bulunan cemevinde hayır yemeği verildiği sırada silahlı saldırı gerçekleştiren 2 şahıstan 1'i adliyeye sevk edildi.

Gazi Mahallesi'nde bulunan cemevinde dün saat 16.00 sıralarında motosikletli 2 kişi, sokağa gelerek hayır yemeği verildiği sırada ateş etmeye başlamış, polis ekipleri ise kısa sürede olay yerine intikal etmişti. Saldırganlardan 1'i çevredekiler tarafından yakalanırken, diğer şüpheli kaçmaya çalıştığı sırada polise ateş açmış, bunun üzerine karşılık veren ekipler şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirmişti. Gözaltına alınan saldırganlardan M.S.B. isimli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Cemevinde Silahlı Saldırı: 1 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Cemevinde Silahlı Saldırı: 1 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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