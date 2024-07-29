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Sultangazi'de döküm sahasında faciadan dönüldü: 3 hafriyat kamyonu boşluğa düştü

Sürücüler kendilerini son anda dışarı attı

İSTANBUL - Sultangazi'deki döküm sahasında çalışan 3 kamyon toprak kayması sonucu boşluğa düştü. 3 kamyon askıda kalırken, bir kamyon ise yan yattı. Kamyonların hasar gördüğü olayda can kaybı olmazken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Sultangazi'de saat 10.00 sıralarında Cebeci Döküm Sahası'nda meydana gelen olayda 3 hafriyat kamyonu belirtilen noktaya döküm yapacağı esnada yumuşak toprağın kaymasıyla boşluğa düştü. Bir hafriyat kamyonu boşaltım yapacağı esnada kontrolden çıkarak yan yattı. Kamyon içerisinde bulunan şoförlerin kendini son anda araçtan dışarı attığı kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonlar hasar gördü. Korku dolu o anlar diğer şoförlerin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Devrilen ve boşluğa düşen kamyonlar, döküm sahasının içerisinde bulunan diğer iş makineleriyle kurtarılmaya çalışıldı.