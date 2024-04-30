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Sultangazi'de evlerinden tahliye edilen 2 yaşlı kardeşe muhtar sahip çıktı

İSTANBUL - Sultangazi'de birlikte yaşayan yaşlı 2 kardeş, 5 aydır kiralarını ödemedikleri iddiası ile ev sahipleri tarafından dava edildi. Açılan dava sonucu çıkan tahliye kararının ardından 2 kardeş eşyaları ile birlikte sokakta kaldı. Durumu öğrenen mahalle muhtarı kardeşlere sahip çıkarak otele yerleştirdi.

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde iddiaya göre uzun zamandır birlikte yaşayan Halime İlkçağlı ile kardeşi Yusuf İlkçağlı bir süre önce ev sahipleri tarafından 5 aydır kira ödemedikleri iddiası ile dava edildi. Gelen mahkeme celbine itiraz eden kardeşler, kiralarını aksatmadan ödediklerine dair dekontları mahkemeye sunmalarına rağmen kendileri hakkında tahliye kararı verildi. Kararın ardından ev sahibi ise iddiaya göre 2 kardeşi akşam saatlerinde eşyaları ile birlikte sokağa attı. Gidecek yerleri olmayan kardeşlerin durumunu öğrenen mahalle muhtarı ise kaymakamlık ile irtibata geçip kardeşleri geçici olarak Selahattin Eyyubi Uygulama Oteli'ne yerleştirdi.

Olaya ilişkin konuşan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Çiğdem Özkan, "Dün akşam saatlerinde bir telefon ile haberdar oldum konudan. Abi kardeş yaşadıkları evlerinden eşyaları ile birlikte sokağa atıldıkları konusunda duyum aldım. Hemen arkasından olay yerine gittim. Gördüğüm manzara çok üzücüydü. Bir insan olarak eşyaları ile birlikte 2 yaşlı insan sokaktaydı. Bu durumu gördükten sonra konuyu sosyal yardımlaşma vakfımızdaki müdüre hanım ile paylaştım. Kendisine konuyu anlattım ve Kaymakam Beye iletti. Bu doğrultuda sağ olsunlar 2 yaşlı insanımız sokakta kalmaktan kurtulmuş oldular. Mahallemizde böyle bir olayın yaşamasından dolayı çok üzgünüm. Umarım bir daha hiç bir yerde bu tür manzaralar ile karşı karşıya kalmayız. Bu noktada tüm ev sahiplerimizi daha duyarlı olmaya, empati kurarak hareket etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.