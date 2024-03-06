Sultangazi'de Hasta Kadına Bakan Bakıcının Evinden 7 Kamyon Çöp Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sultangazi'de Hasta Kadına Bakan Bakıcının Evinden 7 Kamyon Çöp Çıktı

Sultangazi'de hasta bir kadına bakan bakıcının evinde biriktirdiği çöpler, apartman sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekipleri tarafından temizlendi. Evden 7 kamyon çöp çıktı.

06.03.2024 12:02  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de iddiaya göre, hasta bir kadına bakan bakıcı, 5 yıldır topladığı çöpleri evde biriktirdi. Kötü koku nedeniyle apartman sakinlerinin canını bezdirdiği olayda ihbar üzerine harekete geçen belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasında evden 7 kamyon çöp çıktı.

Olay dün Sultangazi Yunusemre Mahallesi'ndeki 9 katlı bir binanın 3 katında yaşandı. İddiaya göre hasta olan annesi ile birlikte yaşayan Yaşar Kaplan, yaklaşık 5 yıl önce hasta bakıcı bir kadını yanlarına alarak birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra ise bakıcı kadın sokaklardan topladığı çöpleri eve taşıyıp odalarda biriktirmeye başladı. Yaklaşık 1 yıl önce ise yaşlı kadın vefat edince Kaplan ve bakıcı kadın birlikte yaşamaya devam etti. Çöp toplamaya devam eden kadın dairenin tüm odalarını doldurunca kötü koku nedeniyle binada yaşayan vatandaşlar şikayetçi olmaya başladı. Durumu merak edip komşularının evine giden vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.

7 kamyon çöp çıktı

Vatandaşlar durumu Sultangazi Belediyesine bildirdi. Bunun üzerine binaya gelen ekipler, kötü kokunun sardığı dairedeki çöplerin boşaltılması için çalışma başlattı. Mutfak ve banyosu dahil tamamen dolu olan evdeki çöplerin dışarı çıkartılması için sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Tedbirlerin alınmasının ardından çöpler, balkon ve pencerelerden atılarak kamyonlara yüklendi. 2 gün süren çalışmalarda evden 7 kamyon çöp çıkartıldı, daire sahibi Yaşar Kaplan'ın ise bu esnada ekiplerin başında durup çalışmaları izlemesi dikkat çekti.

"Benim de haberim yok gelince gördüm"

Daire sahibi Yaşar Kaplan, kendisinin hasta olduğunu; bu nedenle hastanede tedavi gördüğü için yaklaşık 2 aydır evine gelmediğini ve geri döndüğünde ise böyle bir manzara ile karşılaşınca bakıcı kadını evden gönderdiğini iddia etti. Ancak binada yaşayan komşuları kendisinin yalan söylediğini ve kokunun uzun zamandır geldiğini 2 ayda bu kadar çöp toplanmasının imkansız olduğunu öne sürdü.

"Ev tıklım tıklım dolu, temizlik çalışması başlattık"

Temizlik çalışması ile ilgili açıklama yapan Sultangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Canbakkal, "Burada bir çöp ev olduğu şikayeti bize gelmişti. Onunla alakalı ekipleri yönlendirdik. Ama işin boyutu çok büyük olduğu için bir de sağlık ve hijyenik şartlar olmadığı için büyük koku problemi var içeride. Atıkların uzun süredir burada biriktirildiği anlaşıldı. Ev tıklım tıklım dolu. Çalışma başlattık" dedi.

"Kokudan duramıyoruz"

Binada yaşayan Durmuş Yılmaz isimli vatandaş, "Ben burada 20 senedir oturuyorum. Fakat 5 senedir bu dairelerin birisinde bayan çöp topluyordu. Rahatsız oluyorduk. Biz de belediyeye başvurmak zorunda kaldık. Sağ olsunlar geldiler ilgileniyorlar. Daire kapılarını açtığımız zaman kokudan duramıyoruz. Sanki bir lağım patlamış gibi koku geliyor. Çocuklarımız rahatsız oluyor, boğazlarında ağrılar başladı, sineklerden cam açamıyoruz. Büyük sinekler camdan içeri fırlıyor. Mikrop yuvası gibi. Bütün odalara baktım. Hepsi tavana kadar dolu, banyo bile tıkanmış. Sadece 3 metre bir alan var. Dairenin içinde çöpleri her yere tıkamış" dedi.

Bir diğer komşu Canan Erbaş ise "Binamızda 5-6 senedir aşırı derecede koku vardı. Komşularımız da çok rahatsız oluyorlardı. Zabıtayı aradık geldiler. Bir bayan vardı. O sürekli topluyordu eve çöpleri biz de bu durumdan rahatsız oluyorduk" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Hasta Kadına Bakan Bakıcının Evinden 7 Kamyon Çöp Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
10:09 Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara’da her an deprem olabilir Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara'da her an deprem olabilir
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:12 Yatırımcılar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yatırımcılar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:09 Dolar tekrar ateşlendi İşte döviz kuru fiyatları Dolar tekrar ateşlendi! İşte döviz kuru fiyatları
10:55 Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında ’izinsiz çalışma’ kavgası Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında 'izinsiz çalışma' kavgası
10:39 Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır’a kaçırmıştı İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan Meclis’e soru önergesi Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi
10:20 Parkta çöp poşetinde cenin bulundu Parkta çöp poşetinde cenin bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 12:42:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Hasta Kadına Bakan Bakıcının Evinden 7 Kamyon Çöp Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement