Sultangazi'de Hasta Kadına Bakan Bakıcının Evinden 7 Kamyon Çöp Çıktı

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Sultangazi'de iddiaya göre, hasta bir kadına bakan bakıcı, 5 yıldır topladığı çöpleri evde biriktirdi. Kötü koku nedeniyle apartman sakinlerinin canını bezdirdiği olayda ihbar üzerine harekete geçen belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasında evden 7 kamyon çöp çıktı.

Olay dün Sultangazi Yunusemre Mahallesi'ndeki 9 katlı bir binanın 3 katında yaşandı. İddiaya göre hasta olan annesi ile birlikte yaşayan Yaşar Kaplan, yaklaşık 5 yıl önce hasta bakıcı bir kadını yanlarına alarak birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra ise bakıcı kadın sokaklardan topladığı çöpleri eve taşıyıp odalarda biriktirmeye başladı. Yaklaşık 1 yıl önce ise yaşlı kadın vefat edince Kaplan ve bakıcı kadın birlikte yaşamaya devam etti. Çöp toplamaya devam eden kadın dairenin tüm odalarını doldurunca kötü koku nedeniyle binada yaşayan vatandaşlar şikayetçi olmaya başladı. Durumu merak edip komşularının evine giden vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.

7 kamyon çöp çıktı

Vatandaşlar durumu Sultangazi Belediyesine bildirdi. Bunun üzerine binaya gelen ekipler, kötü kokunun sardığı dairedeki çöplerin boşaltılması için çalışma başlattı. Mutfak ve banyosu dahil tamamen dolu olan evdeki çöplerin dışarı çıkartılması için sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Tedbirlerin alınmasının ardından çöpler, balkon ve pencerelerden atılarak kamyonlara yüklendi. 2 gün süren çalışmalarda evden 7 kamyon çöp çıkartıldı, daire sahibi Yaşar Kaplan'ın ise bu esnada ekiplerin başında durup çalışmaları izlemesi dikkat çekti.

"Benim de haberim yok gelince gördüm"

Daire sahibi Yaşar Kaplan, kendisinin hasta olduğunu; bu nedenle hastanede tedavi gördüğü için yaklaşık 2 aydır evine gelmediğini ve geri döndüğünde ise böyle bir manzara ile karşılaşınca bakıcı kadını evden gönderdiğini iddia etti. Ancak binada yaşayan komşuları kendisinin yalan söylediğini ve kokunun uzun zamandır geldiğini 2 ayda bu kadar çöp toplanmasının imkansız olduğunu öne sürdü.

"Ev tıklım tıklım dolu, temizlik çalışması başlattık"

Temizlik çalışması ile ilgili açıklama yapan Sultangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Canbakkal, "Burada bir çöp ev olduğu şikayeti bize gelmişti. Onunla alakalı ekipleri yönlendirdik. Ama işin boyutu çok büyük olduğu için bir de sağlık ve hijyenik şartlar olmadığı için büyük koku problemi var içeride. Atıkların uzun süredir burada biriktirildiği anlaşıldı. Ev tıklım tıklım dolu. Çalışma başlattık" dedi.

"Kokudan duramıyoruz"

Binada yaşayan Durmuş Yılmaz isimli vatandaş, "Ben burada 20 senedir oturuyorum. Fakat 5 senedir bu dairelerin birisinde bayan çöp topluyordu. Rahatsız oluyorduk. Biz de belediyeye başvurmak zorunda kaldık. Sağ olsunlar geldiler ilgileniyorlar. Daire kapılarını açtığımız zaman kokudan duramıyoruz. Sanki bir lağım patlamış gibi koku geliyor. Çocuklarımız rahatsız oluyor, boğazlarında ağrılar başladı, sineklerden cam açamıyoruz. Büyük sinekler camdan içeri fırlıyor. Mikrop yuvası gibi. Bütün odalara baktım. Hepsi tavana kadar dolu, banyo bile tıkanmış. Sadece 3 metre bir alan var. Dairenin içinde çöpleri her yere tıkamış" dedi.

Bir diğer komşu Canan Erbaş ise "Binamızda 5-6 senedir aşırı derecede koku vardı. Komşularımız da çok rahatsız oluyorlardı. Zabıtayı aradık geldiler. Bir bayan vardı. O sürekli topluyordu eve çöpleri biz de bu durumdan rahatsız oluyorduk" diye konuştu. - İSTANBUL