Sultangazi\'de Hırsızlık Çetesi Yakalandı

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Sultangazi'de iki ayrı markette hırsızlık yapan şahıslar yakayı ele verdi. Hırsızlık yapmak için girdikleri son markette çalışanlar tarafından fark edilerek yakalanan hırsızlardan birisinin çaldığı ürünleri montunun içine sakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cumartesi günü sabah saatlerinde 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren 2 hırsızdan biri iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise dolapların bulunduğu alana yönelerek çaldığı ürünleri montunun içine sakladı. Marketten ayrılarak bir süre sonra karşı tarafta bulunan başka bir markete de giren 2 hırsız, bu defa çalışanlar tarafından fark edilince yakayı ele verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak karakola götürülürken, durumdan şüphelenen diğer market sahibi güvenlik kamerasını kontrol ettiğinde ise aynı şahısların daha önce kendi marketine müşteri kılığında girdiklerini ve hırsızlık yaptıklarını fark etti.

"Kamera kayıtlarına bakınca aynı şahısların bizden de ürün çaldıklarını tespit ettik"

Yaşanan olayı anlatan iş yeri sahibi Emrah Şeker, "Cumartesi akşamı karşımızdaki marketin girişinde bir arbede yaşandığını duydum ve dışarıya çıktım. Hırsızlık yapan iki tane şahsın yakalandıklarını ve orada arbede yaşandığını, polisler gelene kadar tutulduklarını gördük. Aynı şahısların sabah ise bizim dükkana da geldiklerini ve bizden de alışveriş yaptıklarını hatırladık. Biz de ürünlerde eksiklik olduğunu fark ettik ama hırsızlık yaptıklarını tahmin etmemiştik. Sonradan kamera kayıtlarına bakınca aynı şahısların bizden de ürün çaldıklarını tespit ettik. Sonra zaten polisler geldi bizler de şikayetçi olmaya gittik. Şahsın bir tanesi geliyor sabah, burada bir şeyler alıp oyalarken, diğeri arkadan üstüne dolduruyor ve montun içine koyuyor ama belli de etmiyor. Üzerlerinde bir şişiklik, herhangi bir şey yok yani. Bayağı profesyoneller. Kameranın önünde rahat rahat montunun içine dolduruyor eşyaları. Ondan sonra da buradan birkaç parça eşya alıp gidiyorlar. Ortalama bin 500 - 2 bin liralık bir ürün çalmışlar. Yani değerli ürünleri almışlar. Tabi karakola gittik sonrasında şikayetçi olmaya şahısların sürekli yaptıkları şeylermiş galiba. Suç dosyaları da kabarıktı. Şikayetçi olduk. Umarım içeri girerler ve çıkamazlar bir daha. Bir de yakalandıkları zaman şahıslar 'bizim karnımız açtı, o yüzden çaldık' gibi muhabbetlere girdiler. Ama şöyle bir şey var çaldıkları ürünler 3 - 4 bin TL tutuyor totalde. Yani bunları yemek için değil ki büyük adamlar yani gelip burada açız deseler burada hiçbir esnaf da çevirmez böyle şahısları karınlarını doyurur. Gerekirse ekmek parası verir, bir şey verir, gönderir. Bunlar alıp o ürünleri başka bir yere satıp başka esnaflara buradan gelen parayla artık uyuşturucu mu alıyorlar ne alıyorsalar bilmiyoruz yani" dedi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL