Sultangazi\'de Hırsızlık Olayı: Ayakkabılar Çalındı

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Sultangazi'de bir binaya giren 2 kişi, tüm katları tek tek gezerek çok sayıda ayakkabı çaldı. Rahat tavırları ile dikkat çeken 2 hırsız, çaldıkları ayakkabıları yanlarında getirdikleri sırt çantasına koyarak hızla binada kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün gece saat 00.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde geldikleri binanın kapısını zorlayarak içeriye giren 2 hırsız, önce dairelerin önünde bulunan ayakkabıları kontrol edip beğendiklerini belirleyerek en üst kata kadar çıktı. Ardından en üst kattan başlayarak ayakkabıları toplayan hırsızlar, çaldıklarının çantaya doldurup binadan ayrıldılar. Olay anı ise binada bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan bina sakinlerinden Recep Yıldız, "Gece saat 00.00 sıralarında iki tane genç çocuk, binanın dış kapısını zorlayarak içeriye giriyorlar. Birisinin sırt çantası var. Birisi gözetliyor, birisi ise zorluyor. İşin ilginç yanı, kilidi de kırmadan bir şekilde içeriye giriyorlar. Bütün katları tek tek kontrol ediyor ve ayakkabılara bakıyorlar. En üst kata kadar bu şekilde kontrol ederek çıkıyorlar daha sonra en üst kattan ayakkabıları topluyorlar. Hızlı bir şekilde çantalarına koyup binadan çıkıyorlar. Yaklaşık 1 hafta önce yine böyle bir mevzu yaşandı binamızda. Tabi çevredeki binalarda da bu oluyormuş. Bu son zamanlarda çok sık yaşanan bir olay. Artık yetkililerin buna bir çare bulması gerekiyor. Yoksa bunun sonu yok bugün ayakkabıyı çalan yarın evlere, ailelere, çoluk çocuğumuza da zarar verecektir" ifadeleri kullandı.

Olay anı kamerada

Kapıyı zorlayarak binaya giren birisi sırt çantalı 2 kişi, çok sayıda ayakkabı çalarak binadan ayrılırken olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bina önüne gelen 2 kişiden birisi kapının kilidini zorlayarak açmaya çalışırken diğerinin ise çevreyi gözetlediği daha sonra ise katları tek tek gezerek çaldıkları çok sayıda ayakkabıyı yanlarında getirdikleri sırt çantasına doldurup binadan ayrıldıkları görülüyor. - İSTANBUL