Sultangazi’de inşaat çalışması sırasında temelinde kayma olan bina havadan görüntülendi

Sultangazi'de, inşaat çalışmaları sırasında temelinde kayma meydana gelen 5 katlı bina havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Sultangazi Esentepe Mahallesi 2863. Sokak'ta meydana gelen olayda inşaatın temeli için kepçe ile çalışma yapıldığı sırada yan tarafta bulunan 5 katlı binanın temelinde kayma olmuş, bunun üzerine bina sakinleri, tahliye edilmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri binada inceleme yapmış, 5 katlı binanın temelinde kayma olduğu tespit edilmişti. Tahliye edilen bina tedbir amaçlı belediye zabıta ekiplerince mühürlenmiş, vatandaşlar ise otellere ve misafirhanelere götürülmüştü. Belediye ekiplerinin binayla ilgili incelemeleri sürerken, temeli kayan 5 katlı bina dronla görüntülendi.