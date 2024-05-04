Sultangazi'de kaldırımda yürüyen bir kişi darp edilerek bıçaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sultangazi'de kaldırımda yürüyen bir kişi darp edilerek bıçaklandı

Sultangazi'de kaldırımda yürüyen bir kişi, etrafını saran 4 kişi tarafından bilinmeyen nedenle darp edilerek kalçasından bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganların kim olduğu ve saldırıyı neden gerçekleştirdikleri bilinmezken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

04.05.2024 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de kaldırımda yürüyen bir kişi, etrafını saran 4 kişi tarafından bilinmeyen nedenle darp edilerek kalçasından bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında İsmetpaşa mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada yaşları küçük olduğu öğrenilen 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan 4 kişi bir süre darp ettikleri genci kalçasından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, saldırıya uğrayan gencin yardımına koşarken, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada hasta taşıyan bir ambulansı durduran vatandaşlar, durumu anlatarak yardım istedi. İçerisinde başka bir hasta olmasına rağmen ambulansa bindirilen gence ilk müdahale yapılırken, olay yerine gelen farklı bir ambulansa sevk edilerek Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganların kim olduğu ve saldırıyı neden gerçekleştirdikleri bilinmezken, olay yerinde inceleme yapan Sultangazi ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de kaldırımda yürüyen bir kişi darp edilerek bıçaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
08:44 EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına “Dur“ dedi EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına "Dur" dedi
08:06 Erzincan’daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Erzincan'daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
09:36 UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı
09:12 15 yıl hapis cezası bulunuyordu Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı 15 yıl hapis cezası bulunuyordu! Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı
09:09 Fabrikada skandal olay 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı
08:38 Daltonlar çetesine polis darbesi 14 şüpheli yakalandı Daltonlar çetesine polis darbesi! 14 şüpheli yakalandı
07:40 Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu
00:32 Mağlubiyet sonrası çılgına döndü Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik Mağlubiyet sonrası çılgına döndü! Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 11:07:35. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de kaldırımda yürüyen bir kişi darp edilerek bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement